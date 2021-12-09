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Новости 19:58

Госдума одобрила законопроект, позволяющий главам регионов избираться более двух сроков подряд

фото ЗакС политика Госдума одобрила законопроект, позволяющий главам регионов избираться более двух сроков подряд

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о принципах организации публичной власти в регионах России, сообщается на сайте думы.

Этот законопроект снимает ограничения по срокам для кандидатов в главы регионов: пока им можно баллотироваться лишь на два срока подряд. Срок их полномочий будет установлен на пять лет: сейчас этот срок определяют сами регионы, он не может превышать этот порог. Например, после вступления в законопроекта в силу на очередной срок может баллотироваться мэр Москвы Сергей Собянин.

Также будет упразднены должности "президентов" регионов. В России один такой субъект с президентом  Татарстан. Кроме того, президент России получит право отстранять глав регионов, которые "показали себя неэффективными" на своем посту.

Ко второму чтению сенатор Людмила Нарусова предлагала поправку о переименовании должности губернатора Петербурга в мэры. Госдума эту идею не одобрила.


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