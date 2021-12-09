Госдума одобрила законопроект, позволяющий главам регионов избираться более двух сроков подряд

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о принципах организации публичной власти в регионах России, сообщается на сайте думы.

Этот законопроект снимает ограничения по срокам для кандидатов в главы регионов: пока им можно баллотироваться лишь на два срока подряд. Срок их полномочий будет установлен на пять лет: сейчас этот срок определяют сами регионы, он не может превышать этот порог. Например, после вступления в законопроекта в силу на очередной срок может баллотироваться мэр Москвы Сергей Собянин.

Также будет упразднены должности "президентов" регионов. В России один такой субъект с президентом — Татарстан. Кроме того, президент России получит право отстранять глав регионов, которые "показали себя неэффективными" на своем посту.

Ко второму чтению сенатор Людмила Нарусова предлагала поправку о переименовании должности губернатора Петербурга в мэры. Госдума эту идею не одобрила.