Адвокаты ректора "Шанинки" Зуева просят освободить его из СИЗО после слов Путина

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева направили ходатайство о его освобождении из СИЗО после слов президента Владимира Путина на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.
По словам члена ОНК Москвы Александра Хуруджи, заявления поданы в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции.
Накануне на заседании СПЧ Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева под арестом.
"Что касается изменения меры пресечения тому человеку <…> из "Шанинки", то нужно посмотреть, конечно. Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще", - сказал Путин.
Ранее стало известно, что Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре.
Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.