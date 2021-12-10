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Новости 11:25

Адвокаты ректора "Шанинки" Зуева просят освободить его из СИЗО после слов Путина

фото ЗакС политика Адвокаты ректора "Шанинки" Зуева просят освободить его из СИЗО после слов Путина

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева направили ходатайство о его освобождении из СИЗО после слов президента Владимира Путина на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

По словам члена ОНК Москвы Александра Хуруджи, заявления поданы в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции.

Накануне на заседании СПЧ Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева под арестом.

"Что касается изменения меры пресечения тому человеку <…> из "Шанинки", то нужно посмотреть, конечно. Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще", - сказал Путин.

Ранее стало известно, что Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре.

Дело, возбужденное в отношении Зуева, связано с делом бывшего замминистра просвещения Марины Раковой, которая арестована по обвинению в хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, она, будучи замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, в качестве субподрядчика фонд привлек Шанинку. Однако выяснилось, что работы по двум контрактам не были выполнены.

 

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