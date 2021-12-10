Адвокаты ректора "Шанинки" Зуева просят освободить его из СИЗО после слов Путина

Адвокаты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева направили ходатайство о его освобождении из СИЗО после слов президента Владимира Путина на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

По словам члена ОНК Москвы Александра Хуруджи, заявления поданы в прокуратуру, следователю ГУ МВД Москвы и начальнику главка московской полиции.

Накануне на заседании СПЧ Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева под арестом.

"Что касается изменения меры пресечения тому человеку <…> из "Шанинки", то нужно посмотреть, конечно. Здесь тоже не могу с вами не согласиться: не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще", - сказал Путин.

Ранее стало известно, что Зуева обвиняют в фиктивном трудоустройстве сотрудников с целью хищения более чем 20 млн рублей. Обвинение ему предъявили в октябре.