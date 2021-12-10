В ЗакСе изменят принципы финансирования законопроектных работ

В Заксобрании Петербурга готовятся изменить принцип подготовки законодательных инициатив. Редакцию нового положения об организации законопроектных работ комитет по законодательству ЗакСа одобрил на заседании 10 декабря.

Документ обсудили по предложению председателя комитета Всеволода Беликова ("Единая Россия"). Он отметил, что положение долго обсуждали с финансово-бухгалтерским управлением ЗакСа и Контрольно-счетной платой.

Положение, в частности, меняет подход к распределению средств из сметы ЗакСа на финансирование законопроектных работ, в том числе на оплату труда экспертов. Одна половина от отведенной на законотворческую деятельность суммы, согласно документу, пойдет комитету по законодательству, вторая – бюджетно-финансовому комитету и постоянным комиссиям в равных долях.

Предлагается упразднить постановление от 2000 года, по которому 50% от суммы распределялось между комитетами и комиссиями, а 50% – между депутатами.

В разговоре с ЗАКС.Ру Беликов отметил, что за депутатами остается право подавать законопроекты от себя лично, однако для выделения средств на экспертов потребуется одобрение комитета или комиссии. Председатель комитета по законодательству считает, что коллегиальность решения о выделении средств повысит эффективность законопроектной деятельности ЗакСа.

- Мы исключаем возможный популизм, - заметил Беликов на заседании комитета.

К формулировкам положения были замечания у депутата от "Новых людей" Ольги Герасиной. Беликов предложил ей обсудить возникшие вопросы за закрытыми дверями после завершения заседания.

Сергей Еремеев