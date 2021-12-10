ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:40

Концепцию развития культуры Петербурга хотят утвердить осенью 2022 года

фото ЗакС политика Концепцию развития культуры Петербурга хотят утвердить осенью 2022 года

Осенью 2022 года Смольному планируют представить концепцию развития культурной сферы региона до 2035 года, сообщил в Мариинском дворце 10 декабря врио главы комитета по культуре Фёдор Болдин. 

Законодательное собрание проводит предварительное обсуждение этого документа. По словам Болдина, концепция будет готова в феврале-марте 2022 года. Ее планировали утвердить раньше, но комитет по культуре отправил документ на доработку после бурного обсуждения в творческих союзах, рассказала депутат Госдумы Елена Драпеко. 

Председатель Российского творческого союза работников культуры Анатолий Константинов заявил, что концепция "грешит исключительно ведомственным подходом" и в ней слабо отражена позиция творческих союзов.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама