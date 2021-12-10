Концепцию развития культуры Петербурга хотят утвердить осенью 2022 года

Осенью 2022 года Смольному планируют представить концепцию развития культурной сферы региона до 2035 года, сообщил в Мариинском дворце 10 декабря врио главы комитета по культуре Фёдор Болдин.

Законодательное собрание проводит предварительное обсуждение этого документа. По словам Болдина, концепция будет готова в феврале-марте 2022 года. Ее планировали утвердить раньше, но комитет по культуре отправил документ на доработку после бурного обсуждения в творческих союзах, рассказала депутат Госдумы Елена Драпеко.

Председатель Российского творческого союза работников культуры Анатолий Константинов заявил, что концепция "грешит исключительно ведомственным подходом" и в ней слабо отражена позиция творческих союзов.

Сергей Еремеев