Суд отказался вернуть бывшего главу Колпино из колонии на принудительные работы

Горсуд отклонил жалобу бывшего главы Колпино Вадима Иванова на решение Колпинского суда Петербурга заменить его неотбытую часть принудительных работ лишением свободы, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В 2017 году Красносельский суд приговорил Иванова к восьми годам колонии строгого режима, признав виновным в разбойном нападении. В 2020 году Тосненский горсуд Ленобласти заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы, которые должны были длиться 3 года, 10 месяцев и 14 дней. В ноябре 2020 года Иванов прибыл для работ в исправительный центр при ИК-5 в Петербурге.

Однако врио начальника центра обратился в суд с требованием заменить неотбытый срок работ лишением свободы из-за того, что Иванов, по его словам, уклонился от принудительных работ. В мае 2021 года он не присутствовал при проверке осужденных, работавших на производственном объекте ООО "ИДК", и только вечером от него поступил звонок, в котором Иванов сообщил о своей госпитализации. В центре заявили, что он нарушил правила, не уведомив администрацию, сам не прибыл, выписку не предоставил.

В июне-июле в течение двух недель Иванов находился в стационаре в ООО "АК "Династия" из-за депрессии, но после выписки 13 июля к месту отбывания наказания не прибыл, оказавшись в тот же день в больнице снова. 11 августа он снова оказался в больнице, не поставив администрацию в известность вовремя.

Как сообщили представители судов, за время отбывания принудительных работ Иванов не поощрялся администрацией, его наказывали за нарушение порядка и условий, он в течение года допустил три нарушения, но из-за того, что был в стационаре, вопрос о его признании злостным нарушителем рассмотрен не был.

Колпинский суд решил вернуть Иванова в колонию строгого режима на три года и 13 дней. Защита просила Горсуд отменить постановление и вернуть дело на новое рассмотрение. Суд решил отклонить жалобу.