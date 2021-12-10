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Новости 13:49

Суд в Петербурге оставил под арестом до мая разыскиваемую противницу режима Лукашенко

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оставил под арестом до мая разыскиваемую противницу режима Лукашенко

Василеостровский районный суд Петербурга постановил продлить срок содержания в СИЗО уроженки Белоруссии Яны Пинчук, которую требуют выдать белорусские власти из-за ее участия в прошлогодних протестах. Как напоминает объединенная пресс-служба судов, на родине девушку преследуют сразу по шести статьям Уголовного кодекса и в связи с девятью эпизодами преступлений. Под стражей на территории Петербурга ей предстоит пробыть до 30 апреля включительно.

"Срок содержания Пинчук под стражей истекает 10.12.2021, однако указанного срока недостаточно для принятия решения о выдаче Пинчук и решения процедуры вопросов о ее фактической передаче запрашиваемой стороне", - говорится в сообщении.

Ранее преследуемая 24-летняя политическая активистка подала в российские компетентные органы заявление о присвоении ей статуса беженца. На заседании по ее делу было объявлено, что это обстоятельство учтут при решении о ее выдаче и что оно не является помехой для продления ареста.

Напомним, что режиму Александра Лукашенко, единолично правящего Белоруссией более 27 лет, удалось подавить и разгромить широкое протестное движение, возникшее прошлым летом на фоне скандальных результатов президентских выборов. Сотни и тысячи противников несменяемой власти подверглись административному и уголовному преследованию, были выдавлены из страны. Репрессии продолжаются до сих пор и касаются даже профессиональных журналистов.


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