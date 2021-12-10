На неделе некачественная зимняя уборка Петербурга привела к штрафам на 4 млн рублей

В ходе текущей недели неудовлетворительное качество уборки Петербурга от снега и льда привело к штрафам на общую сумму в 4 млн 10 тысяч рублей для ответственных организаций, передает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Сумма образовалась из совокупности более тридцати постановлений, вынесенных ведомством. Санкции достались ООО "Селена Монтаж" (500 тысяч рублей), ООО "СПб Реновация" (250 тысяч рублей), ООО "Светосервис СПб" (300 тысяч рублей), ООО "ТИС-групп" (450 тысяч рублей).

Денежные взыскания получили также ЖКС, работающие в Московском, Калининском, Красногвардейском, Кировском, Красносельском, Фрунзенском и Приморском районах. В общей сложности они должны заплатить в городской бюджет 1 млн 50 тысяч рублей.

Отметим, в начале недели губернатор Александр Беглов признал, что город убирают от снега ненадлежащим образом. В свою очередь, к началу оттепели, которая должна прийти в город на следующей неделе, чиновники из комблага допускают, что с улиц не успеют вывезти весь снег. С последних чисел ноября высота снежного покрова достигла почти полуметра.