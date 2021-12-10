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Новости 16:11

Адвокату Лилии Чанышевой не дали продолжить защищать ее в рамках дела об экстремизме

фото ЗакС политика Адвокату Лилии Чанышевой не дали продолжить защищать ее в рамках дела об экстремизме

Адвокат бывшей главы штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой Владимир Воронин сообщил в своем микроблоге о том, что вынужденно не сможет больше заниматься ее "экстремистским" делом.

"В СИЗО к Лилии меня не допустили. Следователь ГСУ СК прислал в изолятор постановление о моём отводе из уголовного дела. Бумагу мне дали, когда получу — буду обжаловать", - написал юрист.

Решение он называет незаконным и объясняет случившееся желанием властей минимизировать освещение резонансного дела в СМИ.

Напомним, "навальнистов" в деле Чанышевой больше всего возмущает применение обратной силы закона. После признания штабов Навального* экстремистскими организациями они не существовали ни де-юре, ни де-факто: активистку судят за ее деятельность в период, когда она была абсолютно легальной. Этапированной в столичное СИЗО женщине, обвиненной в создании экстремистского сообщества, грозит до десяти лет лишения свободы. Обращения главы думского комитета по делам семьи Нины Останиной в различные инстанции не помогли смягчить меру пресечения для подследственной.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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