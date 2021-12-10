ЗакС обеспокоился развитием пчеловодства в Петербурге

На рассмотрение Законодательного собрания вынесут законопроект "Об отдельных вопросах правового регулирования в сфере пчеловодства в Санкт-Петербурге". Документ 10 декабря одобрил парламентский комитет по законодательству.

Председатель комитета, член "Единой России" Всеволод Беликов заявил, что, согласно исследованиям британских учёных, количество пчёл в хозяйствах за последние 15 лет снизилось в 50 раз, а к 2035 году эти насекомые вообще могут исчезнуть.

- Это самый пессимистичный прогноз развития, но вполне себе корректный, - заметил депутат.

Проект закона рамочный. В нем дается определение понятиям "субъекты пчеловодческой деятельности" и "пчеловодческий инвентарь", а также разграничиваются полномочия ЗакСа и городского правительства в сфере пчеловодства. Смольному планируется доверить разработку и реализацию программ развития, оказание всяческой поддержки пчеловодам и установление порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

Беликов сказал об актуальности инициативы, заметив, что значительные территории в границах региона относятся к пригородам. Он также допустил, что можно обратиться к опыту европейских городов, в которых пасеки организовываются на крышах домов.