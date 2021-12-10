Ольга Кириллова стала главой Мосгоризбиркома

Главой Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова, сообщает "Вестник Московской городской избирательной комиссии".

Кириллову выбрали тайным голосованием по предложению ЦИК. Ее заместителем стал Дмитрий Реут, секретарем комиссии - Владимир Попов.

Центризбирком предложил назначить Кириллову главой Мосгоризбиркома в начале декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова еще в начале ноября, после отставки Юрия Ермолова, говорила, что следует сделать Кириллову главой МГИК. Она говорила, что Кириллова состоит в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отмечала ее принципиальность и называла "лучшей кандидатурой, которая только могла быть предложена".

Ольга Кириллова руководила управлением МВД по вопросам миграции в 2016–2019 годах. Она — генерал-майор полиции в отставке.