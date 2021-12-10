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Новости 17:34

Ольга Кириллова стала главой Мосгоризбиркома

фото ЗакС политика Ольга Кириллова стала главой Мосгоризбиркома

Главой Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова, сообщает "Вестник Московской городской избирательной комиссии".

Кириллову выбрали тайным голосованием по предложению ЦИК. Ее заместителем стал Дмитрий Реут, секретарем комиссии - Владимир Попов. 

Центризбирком предложил назначить Кириллову главой Мосгоризбиркома в начале декабря. Глава ЦИК Элла Памфилова еще в начале ноября, после отставки Юрия Ермолова, говорила, что следует сделать Кириллову главой МГИК. Она говорила, что Кириллова состоит в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, отмечала ее принципиальность и называла "лучшей кандидатурой, которая только могла быть предложена".

Ольга Кириллова руководила управлением МВД по вопросам миграции в 2016–2019 годах. Она — генерал-майор полиции в отставке.

 


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