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Новости 18:56

Заслуженного тренера РФ Ильина оштрафовали за неповиновение полиции

фото ЗакС политика Заслуженного тренера РФ Ильина оштрафовали за неповиновение полиции

Московский районный суд Петербурга назначил штраф в размере трех тысяч рублей заслуженному тренеру России по плаванию Александру Ильину по административному делу о неповиновении полиции (ч.1 ст.19.3 КоАП). Судебное заседание несколько раз переносилось из-за плохого состояния здоровья Ильина, 10 декабря он тоже не явился на слушание.

Инцидент с задержанием тренера, который широко освещался в городских СМИ, имел место в Пулково 22 ноября. Прилетевший вместе со спортсменкой Виталиной Симоновой тренер отказался надеть медицинскую маску в аэропорту, после чего его грубо задержали, повалив на пол, сотрудники правопорядка.

Сторона защиты в суде настаивала на отсутствии состава преступления в действиях 63-летнего фигуранта дела, прося прекратить производство.

В конце ноября стало известно, что на саму Симонову завели уголовное дело: по версии силовиков, пловчиха оскорбляла полицейских, которые задерживали тренера.


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