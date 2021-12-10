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Новости 19:44

В Петербурге тушат пожар на заводе "Армалит"

фото ЗакС политика В Петербурге тушат пожар на заводе "Армалит"

Во второй половине дня 10 декабря в Кировском районе Петербурга загорелась крыша завода "Армалит" (корпуса по адресу улица Трефолева, 2). Когда площадь горения увеличилась с 400 до 600 кв. метров, пламя удалось локализовать. Пожару назначали третий ранг сложности, но затем снизили его до уровня 2-БИС, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

В тушении возгорания участвуют 30 пожарных и 6 машин. О пострадавших ничего не сообщается. "Армалит", построенный в конце 1870-х годов, является одним из крупнейших в стране производств, где изготавливают трубопроводную арматуру.

Отметим, что примерно в то же самое время на Васильевском острове загорелся дореволюционный дом Чубакова.


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