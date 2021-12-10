В Петербурге загорелся исторический дом Чубакова

Дореволюционный шестиэтажный дом Чубакова на 11-й линии Васильевского острова в Петербурге вечером 10 декабря тушат пожарные, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Проезжая часть перекрыта, люди покинули здание, на месте дежурит скорая помощь.

"Происходит горение в квартире, площадь уточняется. Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: четыре единицы техники и 20 человек личного состава", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Дом Чубакова - объект культурного наследия. Летом 2021 года жильцы дома жаловались на стройку по соседству, из-за которой, по их мнению, в доме появились трещины. Тогда депутат Законодательного собрания Алексей Ковалев обращался к губернатора Александру Беглову по поводу состояния дома. Глава города ответил, что дом пострадал из-за протечек грунта, а не из-за близлежащей стройки.









Фото: Константин Леньков