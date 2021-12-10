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Путин пообещал мотивировать "Газпром" к обсуждению Охтинского мыса с градозащитниками

фото ЗакС политика Путин пообещал мотивировать "Газпром" к обсуждению Охтинского мыса с градозащитниками

Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря высказался о необходимости найти компромисс в вопросе застройки Охтинского мыса в Петербурге. Отвечая на обращение члена СПЧ и координатора общественного движения "Архнадзор" Константина Михайлова, президент ответил, что нужно искать компромиссы. 

Михайлов заявил, что знаком с докладом главы Минкульта Ольги Любимовой об отсутствии сохранившихся объектов культурного наследия на территории мыса, а также напомнил о мнении профильных организаций ВООПИиК и НК ИКОМОС о необходимости создания музея на месте руин крепости Ландскрона.  

- Надо поработать вместе с "Газпром-нефтью". Я так понимаю, это участок, который им принадлежит. Поработать почему, что я имею в виду. По-моему компания согласна там вложить определенные средства, чтобы создать музейный комплекс. Я понимаю, что вопрос такой, дискуссионный. Сколько там должно быть музейного пространства, сколько офисных помещений. Если это возможно, то это хороший путь, поиск компромиссов, потому что  сразу у вас будет источник финансирования. Источник надежный, хороший, - сказал Путин.

Он уточнил, что не хотел бы предрешать итог обсуждения этого вопроса, и призвал общественников к совместной работе по решению судьбы Охтинского мыса с "Газпромом". 

- Компанию я соответствующим образом мотивирую на эту совместную с вами работу и обсуждение этого вопроса, - добавил президент. 

Ранее аналогичное обращение президенту направил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко"), который считает, что некоторые положения доклада Минкульта об утрате предполагаемых объектов культурного наследия не соответствуют действительности. В ноябре градозащитники смогли через суд обязать КГИОП рассмотреть вопрос о признании руин шведской крепости Ландскрона объектом культурного наследия. 

В феврале 2021 года президент поручил "Газпрому", Минкульту и правительству Петербурга создать на территории Охтинского мыса археологический музей-заповедник. Собственник участка "Газпром-нефть" намерен возвести на этом месте современный офис для своих сотрудников, оставив для музея лишь небольшой участок. Градозащитники выступают против строительства, требуя от городских властей сохранить руины крепости Ландскрона. 


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