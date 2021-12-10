Песков успокоил Сокурова, допустившего свой арест после спора с президентом

Режиссер Александр Сокуров, в качестве члена Совета по правам человека вступивший накануне в острую полемику с президентом Владимиром Путиным, допустил в разговоре с изданием "Подъем", что может по итогам диспута попасть под уголовное преследование.

"Если будет принято решение арестовать меня или что-то сделать, я же не смогу избежать этого. Я не знаю, какие могут быть последствия", – произнес он на следующий день после спора с главой государства.

На это заявление вскоре ответил президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, заверивший, что ничему подобному не суждено случиться.

"Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор", – приводит слова чиновника из администрации президента "Интерфакс".

Напомним, 9 декабря Сокуров и Путин не сошлись во мнениях, обсуждая целостность Российской Федерации и сепаратистские настроения, существующие в некоторых регионах.