Из-за потепления петербургских автомобилистов просят на сутки отказаться от поездок

Значительное потепление, 11 декабря пришедшее в Петербург, побудило Гидрометцентр обратиться к водителям автомобилей с предостережением. Их призывают как минимум до следующего утра не садиться за руль.

Уровень погодной опасности обозначен желтым. Это, как пишет пресс-служба Смольного, "второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду". На дорогах началась гололедица.

Ранее синоптики прогнозировали, что вся вторая декада декабря, в отличие от первой, выдастся теплой: в эти дни ожидается плюсовая температура. В комитете по благоустройству заранее предупредили, что к началу оттепели коммунальщики могут не успеть убрать весь снег, в огромном количестве выпавший на город с конца ноября: высота покрова за прошедшие дни составила почти полметра.