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Новости 16:53

"Это абсолютно неприемлемо": В КПРФ предложили правительству отозвать законопроект о Fan ID

фото ЗакС политика "Это абсолютно неприемлемо": В КПРФ предложили правительству отозвать законопроект о Fan ID

Депутаты КПРФ обратились к российскому правительству с просьбой отозвать проект законотворческой инициативы, предполагающей введение системы Fan ID — паспортов болельщиков — для посещения спортивных мероприятий.

Начальник пресс-службы КПРФ, член ЦК партии Александр Ющенко полагает, что футбольные болельщики сами могут контролировать то, что происходит на трибунах, поэтому введение специализированных пропусков не имеет никакого смысла.

"Это абсолютно неприемлемо ни фанатским движениям, ни болельщикам вообще. Болельщики — это просто часть футбола, это и есть футбол. Организация болельщиков достаточно структурированная, и порядок они способны наводить сами с взаимодействием с клубом, поэтому внедрение туда каких-то служб полицейских совершенно неприемлемо", — представил Ющенко свою позицию в разговоре с "Эхом Москвы".

В случае если Fan ID всё же введут, это существенно скажется на количестве зрителей на трибунах, уверен коммунист.

Ранее депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона о введении специальных паспортов для болельщиков.

Против документа уже выступили футбольные фанаты, напомнившие, что процедура аннулирования или отказа в выдаче паспортов болельщиков во время Кубка конфедераций и чемпионата мира была абсолютно непрозрачной.


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