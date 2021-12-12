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Новости 17:57

Саратовский коммунист Бондаренко начал собирать людей для всероссийского референдума против QR-кодов

фото ЗакС политика Саратовский коммунист Бондаренко начал собирать людей для всероссийского референдума против QR-кодов

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко начал собирать граждан для проведения всероссийского референдума против QR-кодов: пока что в состав инициативной команды вошли 100 местных жителей, делятся "Свободные новости".

"Приглашенные нотариусы сумели задокументировать явку, мы выдержали все процессуальные сроки и рассмотрели все вопросы, которые требует федеральный закон "О референдуме". В соответствии с принятым сегодня решением мы планируем продвигать нашу инициативу на федеральный уровень. Мы ставим себе задачу победить эту несправедливость! Мы прекрасно понимаем, что вслед за QR-кодами в отношении взрослых они возьмутся за наших детей", — манифестирует Бондаренко.

Отметим, 2 декабря Саратовская облдума одобрила федеральный законопроект о введении QR-кодов. На прошедшее заседание регионального парламента Бондаренко пришёл в тюремной робе, акцентируя таким образом собственное неприятие инициативы. Кроме того, он вывесил на трибуне думы плакат против QR-кодов.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко


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