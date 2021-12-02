Облачённый в тюремную робу коммунист Бондаренко вывесил на трибуне Саратовской облдумы плакат против QR-кодов

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Никoлай Бондаренко эпатировал коллег по парламенту, придя на заседание не в деловом костюме, а облачённым в тюремную робу с прикреплённым к груди QR-кодом, информируют "Свободные новости".

2 декабря депутаты облдумы должны обсудить федеральный законопроект, предполагающий введение в РФ системы QR-кодов для посещения общественных мест.

После того как Бондаренко вошёл в зал, он направился к спикеру областного парламента Александру Романову с вопросом, куда передать подписи граждан против обозначенной инициативы, однако, не получив должного ответа, он подошёл к трибуне и повесил на неё плакат, на котором было написано "КПРФ против QR-кодов".

В ответ на этот демарш единоросс Сергей Гладков вышел к баннеру и приписал снизу следующее: "А Бондаренко — за".

После обозначенного перформанса Романов напомнил, что без его разрешения в областной Думе нельзя вешать никакие плакаты.

Журналисты уточняют, что перед зданием саратовского парламента собрались противники введения QR-кодов, при этом сам подход к зданию перекрыт.

Фото: Скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко