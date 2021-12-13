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Новости 11:13

СК возбудил уголовное дело после взрыва в женском монастыре в Серпухове

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело после взрыва в женском монастыре в Серпухове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ после взрыва в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове, сообщили в СК.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования.

В МВД сообщили, что подрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии, расположенный рядом с монастырем. ТАСС и "Интерфакс" со ссылками на источники пишут, что он погиб от потери крови. Также сообщается, что бывший гимназист пронес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

По предварительным данным, юноша планировал нападение во время утренней молитвы, но самодельное взрывное устройство сработало на входе. Причиной нападения мог стать конфликт бывшего гимназиста с воспитанниками и педагогами школы. Сообщается о восьми пострадавших.

Взрыв прогремел утром 13 декабря. Изначально сообщалось о том, что пострадали мужчина и 15-летний подросток, затем число пострадавших увеличилось до семи человек.

Обновлено 11:17 ТАСС пишет, что количество пострадавших увеличилось до 12.


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