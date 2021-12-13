"Яблоко" возложило ответственность за безопасность Сокурова на Путина

После ставшего скандальным спора с президентом Владимиром Путиным последний должен лично нести ответственность за безопасность и неприкосновенность кинорежиссера Александра Сокурова, считают в руководстве партии "Яблоко", которая выступила с официальным заявлением. Оно продиктовано, в частности, не вполне корректными публичными выступлениями официальных первых лиц Чеченской республики, которые, ранее обращаясь к Сокурову, перешли на личности и, кроме того, призвали правоохранителей проверить его рассуждения о праве некоторых регионов на самоопределение.

"К словам и позиции Александра Сокурова можно относиться по-разному – соглашаться или не соглашаться. Но категорически неприемлемы угрозы, личные оскорбления и отвратительное хамство, прозвучавшие в его адрес после встречи и дискуссии с президентом. Происходящее вокруг Сокурова в эти дни только подтверждает его правоту", - говорится в партийном заявлении.

Напомним, что речь члена СПЧ не понравилась и самому Путину, который заметил, что докладчику следовало бы "подумать" перед тем, как ее произносить, и счел недопустимым провоцировать сепаратистские настроения. Впоследствии Сокуров предположил, что из-за спора с главой государства на острую тему может начаться его уголовное преследование. В Кремле исключили эту возможность.