Первые лица Чечни болезненно восприняли выступление Сокурова на заседании СПЧ

Оживленный спор между кинорежиссером Александром Сокуровым и президентом Владимиром Путиным, имевший место 9 декабря на заседании Совета по правам человека, вызвал острую реакцию со стороны высокопоставленных лиц в Чеченской Республике. Рассуждение о гипотетическом праве некоторых регионов на самоопределение, не одобренное Путиным, еще резче встретил глава северокавказской республики Рамзан Кадыров.

"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!" - написал он в своем Telegram-канале.

Прибегая к прямым оскорблениям, чеченский лидер намекнул на целесообразность прокурорской проверки последних высказываний знаменитого петербуржца. Кадырову на своей странице в Instagram вторит глава законодательной власти Чечни Магомед Даудов.

"Осознавая всю серьёзность, недопустимость, возмутительность подобных заявлений, Сокуров реализовывает задачи недругов России. <...> Набор некорректных, попахивающих нацизмом высказываний Сокурова был нацелен на дискредитацию и унижение отдельных народов и стран", - считает региональный депутат.

Даудов, составивший чуть более сдержанный текст, чем Кадыров, уверяет, что готов в случае визита Сокурова в Чечню показать ему могилы соотечественников, отстаивавших мир в республике и "единую волю чеченского народа жить в составе и по законам РФ".

Напомним, что спустя сутки после резонансного спора Сокуров признался, что не исключает юридического преследования за сказанное в беседе с Путиным. Однако президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил режиссера, что этот сценарий нереалистичен.

фото: kremlin.ru