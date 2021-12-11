ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:05

Первые лица Чечни болезненно восприняли выступление Сокурова на заседании СПЧ

фото ЗакС политика Первые лица Чечни болезненно восприняли выступление Сокурова на заседании СПЧ

Оживленный спор между кинорежиссером Александром Сокуровым и президентом Владимиром Путиным, имевший место 9 декабря на заседании Совета по правам человека, вызвал острую реакцию со стороны высокопоставленных лиц в Чеченской Республике. Рассуждение о гипотетическом праве некоторых регионов на самоопределение, не одобренное Путиным, еще резче встретил глава северокавказской республики Рамзан Кадыров.

"Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка!" - написал он в своем Telegram-канале.

Прибегая к прямым оскорблениям, чеченский лидер намекнул на целесообразность прокурорской проверки последних высказываний знаменитого петербуржца. Кадырову на своей странице в Instagram вторит глава законодательной власти Чечни Магомед Даудов.

"Осознавая всю серьёзность, недопустимость, возмутительность подобных заявлений, Сокуров реализовывает задачи недругов России. <...> Набор некорректных, попахивающих нацизмом высказываний Сокурова был нацелен на дискредитацию и унижение отдельных народов и стран", - считает региональный депутат.

Даудов, составивший чуть более сдержанный текст, чем Кадыров, уверяет, что готов в случае визита Сокурова в Чечню показать ему могилы соотечественников, отстаивавших мир в республике и "единую волю чеченского народа жить в составе и по законам РФ".

Напомним, что спустя сутки после резонансного спора Сокуров признался, что не исключает юридического преследования за сказанное в беседе с Путиным. Однако президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил режиссера, что этот сценарий нереалистичен. 

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама