Организаторов концерта "25/17" в Гигант-холле оштрафуют за несоблюдение антиковидных требований

Чиновники намерены наказать организаторов концерта группы "25/17" в Гигант-холле за нарушение антикоронавирусных требований, сообщили в Смольном.

Концерт прошел 10 декабря, соблюдение требований проверили сотрудники комитетов по культуре и по контролю за имуществом. По словам чиновников, концерт не был согласован и собрал более тысячи зрителей. В помещении не было средств дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции в полтора метра, у персонала и посетителей не было масок. По словам чиновников, организаторов оштрафуют.

Сотрудники комитетов продолжают проверять бары, театры и другие общественные места. За минувшую неделю чиновники прошлись по 83 магазинам, 22 точках общепита и 18 организациям сферы услуг в ряде районов Петербурга. В 13 объектах выявили нарушения: там не было QR-кода или СИЗов у сотрудников, журналов термометрии и дезинфекции, разметки для соблюдения дистанции.