Зюганов, Миронов и Жириновский не хотят голосовать за законопроекты о QR-кодах

Широко обсуждаемые законопроекты о введении QR-кодов для посещения большинства общественных мест и для пользования поездами и самолетами не спешат поддерживать три парламентских партии. Лидеры КПРФ, СРЗП и ЛДПР 13 декабря выразили скептическое отношение к инициативам.

"Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах", - написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

В свою очередь, лидер коммунистов Геннадий Зюганов высказался категоричнее.

"Сможет ли Голикова переубедить? Нет. Позиция КПРФ однозначна – мы против введения QR-кодов, нарушающих шесть статей Конституции РФ!" - заявил он после встречи с профильным вице-премьером Татьяной Голиковой.

Наконец лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в очередной раз заверил общественность, что его фракция не приемлет новых противоэпидемических законов и проголосует против них. Он настаивает на том, что де-факто россиян принуждают вакцинироваться от коронавируса, что в его понимании есть нарушение базовых конституционных прав.

Оба законопроекта Госдума продолжит дорабатывать совместно с чиновниками из Минтранса. Месяц назад предполагалось, что инициативы, отправленные на рассмотрение в регионы, депутаты федерального уровня смогут обсудить на заседании ГД 16 декабря.