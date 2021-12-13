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Новости 9:54

Минтранс заявил о продолжении работы над законопроектом о QR-кодах на транспорте

фото ЗакС политика Минтранс заявил о продолжении работы над законопроектом о QR-кодах на транспорте

Министерство транспорта совместно с Госдумой продолжит доработку законопроекта о введении QR-кодов для привитых от коронавируса или переболевших им граждан на транспорте, передает РБК со ссылкой на представителей ведомства.

О подобном решении также сообщил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он заявил, что Госдума не будет возвращать законопроект, а продолжит "работу над ним совместно с Минтрансом". Источник издания уточнил, что дорабатывать законопроект будут с участием бизнеса.

В ночь на 13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале сообщил о планах снять законопроект о введении QR-кодов на транспорте с рассмотрения. Он сослался на президента Владимира Путина, который ранее призвал изучить, готова ли транспортная система "для того, чтобы не ограничить права людей". Володин заявил, что Госдума услышала мнения регионов и обращения граждан.

Госдума планировала обсудить законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах 16 декабря. Документы были внесены в нижнюю палату парламента в ноябре. Согласно первому законопроекту, сертификат понадобится для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли. Второй касается введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.


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