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Новости 16:28

Путин о QR-кодах: Никаких опрометчивых решений в этом вопросе постараемся не допустить

фото ЗакС политика Путин о QR-кодах: Никаких опрометчивых решений в этом вопросе постараемся не допустить

В ходе ежегодной встречи Владимира Путина с президентским Советом по правам человека была поднята наиболее "болезненная" для россиян тема — введение QR-кодов для посещения общественных мест. Законопроект, напомним, уже разработан в Государственной думе.

Отвечая на поставленный вопрос, глава государства пообещал, что правительство изучит все "подводные камни" перед тем, как повсеместно санкционировать инициативу.

"Прежде чем решение о QR-кодах будет введено, его надо тщательно проработать. Никаких опрометчивых решений в этом вопросе мы постараемся не допустить", — заверил Путин.

Днём ранее, 8 декабря, резонансный законопроект обсудили и затем одобрили в петербургском парламенте. Как проходило заседание — читайте в материале ЗАКС.Ру


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