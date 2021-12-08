"Очень много вопросов": Как в Петербурге одобрили законопроект о QR-кодах

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

В петербургском парламенте вспомнили о рептилоидах, антиваксерах и крепостном праве. ЗакС 8 декабря обсудил федеральную инициативу о допуске в общественные места по QR-кодам. Принятию документа не помешали ни 5 тысяч подписей граждан, которые принесла КПРФ, ни сотни обращений, которыми забросали Мариинский дворец вакциноскептики.

Заксобрание Петербурга утром 8 декабря наконец-то включило в повестку вопрос об одобрении законопроекта о QR-кодах в России. Этот документ, разработанный федеральным правительством, со второй половины ноября обсуждают в регионах.

Предлагается закрепить законом возможность допускать в определенные общественные места только граждан с QR-кодами, которые свидетельствуют о вакцинации от коронавируса или недавно перенесенном COVID-19. Подобные требования и так существуют во многих субъектах. Однако в правительстве решили, что с учетом эпидемиологической ситуации все главы регионов "должны принять однозначные, понятные населению правила использования ограничительных мер", заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

К общественным местам, доступ в которые ограничат, законопроект относит заведения общепита, места проведения массовых мероприятий, учреждения культуры, объекты розничной непродовольственной торговли. За региональными властями остается право дополнить этот список по своему усмотрению.

Законодательные органы одобряют инициативу по всей стране, хотя и не без скандалов. В Северной Осетии это удалось сделать только со второй попытки. В Астраханской области отрицательный отзыв на законопроект дала Общественная палата. Депутат-блогер Саратовской областной думы Николай Бондaренкo громил документ с трибуны, облачившись в тюремную робу. Его однопартийцы из КПРФ в Ленобласти покинули заседание ЗакСа, когда им не дали выступить по этому вопросу.

В Петербурге, как и в других регионах страны, электронные почты депутатов парламента забрасывали обращениями противники QR-кодов. Писать народным избранникам всячески призывало движение вакциноскептиков "Иммунный ответ". В группе его отделения в Петербурге и Ленобласти "Вконтакте" состоит более 9,1 тысяч человек.

Петербургский ЗакС обсудил федеральную инициативу менее чем за неделю до ее рассмотрения Госдумой. Как это часто бывает с резонансными документами, его оставили на самый конец заседания. Еще до начала обсуждения о законопроекте высказался спикер ЗакСа Александр Бельский ("Единая Россия").

- Конечно, это дополнительная возможность для того, чтобы стимулировать вопрос вакцинации, чтобы мы все вернулись к нормальной жизни. Я этот закон всячески поддерживаю, никогда этого не скрывал, - заявил председатель городского парламента на брифинге.

Фракция КПРФ в день обсуждения инициативы провела небольшой перформанс. Ее члены вместо табличек со своими именами вывесили на своих местах в парламенте перечеркнутые QR-коды. Оказалось, что это реальные коды депутатов.

- Да, здесь написано "Кононенко Роман Игоревич", - подтвердил ЗАКС.Ру лидер фракции Роман Кононенко. - Мы просто образно показываем, что мы против повсеместного внедрения этих QR-кодов.

Коммунист считает, что в спущенном из Москвы законопроекте очень многое отдается на откуп главных санитарных врачей. По его мнению, ввести подобные решения для стимулирования всеобщей вакцинации можно, но только в случае введения чрезвычайной ситуации со всеми необходимыми мерами поддержки со стороны государства.

На трибуну Кононенко вышел с несколькими папками. В них оказались 5 тысяч подписей противников законопроекта. По словам лидера петербургского отделения КПРФ, их удалось собрать примерно за неделю на четырех пунктах. Собранные автографы Кононенко не стал передавать спикеру ЗакСа Бельскому. Продемонстрировав папки с трибуны и заявив о тяжелых последствиях оптимизации системы здравоохранения, депутат вернулся с ними на свое место.

Другой представитель компартии Алексей Зинчук рассказал, что петербуржцы писали ему: "Не вводите, пожалуйста, QR-постное право".

- У нас 24 рекомендованных прививки по эпидемиологическим показаниям. Мы же не будем на все 24 прививки вводить эти QR-коды! Это вообще полная… Неправильная вещь для города Санкт-Петербурга, - сказал с трибуны Зинчук.

Еще один депутат от КПРФ Александр Рассудов начал выступление с того, что рассказал, как сам болел коронавирусом, отметив, что он не антиваксер.

- Кроме того, я не считаю, что нашей планетой управляет тайное правительство рептилоидов и как следствие этому появляются QR-коды, - добавил Рассудов. - Я бы хотел обратить внимание на проблему, с которой мы сталкиваемся не только в связи с QR-кодами и коронавирусом. В нашем обществе совершенно разучились убедительно и положительно договариваться друг с другом. К сожалению, это относится и к власти… Люди просто хотят получить ответы на свои вопросы. Почему, если я привьюсь иностранной вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, я буду ущемлен в правах? При каком уровне антител не нужно делать вакцину? Очень много вопросов о перечне оснований для выдачи медотводов. Ни на один из этих вопросов получить от компетентных органов внятных и убедительных ответов невозможно.

Помимо коммунистов законопроект раскритиковал депутат Борис Вишневский. Он начал с того, что его фракция "Яблока" поддерживает идею стимулирования вакцинации, но потом заметил, что действовать нужно по-другому.

- Можно ограничивать права граждан ради обеспечения права на жизнь и здоровье. Но вводить ограничения можно лишь тогда, когда все меры, не требующие их введения, приняты, но не дали результата. А это не так, - заявил Вишневский.

По мнению политика, необходимо создать все условия для массовой добровольной вакцинации, допустить в Россию иностранные вакцины для желающих привиться ими, а также тщательнее следить за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Голосовали по законопроекту поименно. Все члены фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" нажали кнопку "за". Отметим, что федеральный лидер "Новых людей" Алексей Нечаев критиковал инициативы о QR-кодах. Однако высказывался он, по большей части, о законопроекте, касающемся введения QR-кодов на транспорте. Эту инициативу правительство в Петербург не прислало, сообщил на заседании председатель комиссии ЗакСа по соцполитике Александр Ржаненков ("Единая Россия").

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Павел Иткин, подводя итог голосованию в разговоре с ЗАКС.Ру, заявил, что споры вокруг законопроекта о QR-кодах были высосаны из пальца.

- Как правильно сказал Владимир Вольфович, если так подходить к любому вопросу, то сегрегация общества везде присутствует. Люди без определенного образования не могут занимать определенные должности, где-то есть возрастные ограничения и так далее. Как с этим поступать? Тоже рассказывать о нарушениях прав? - удивился Иткин.

Депутат отметил, что его партия не могла не поддержать законопроект, поскольку давно и последовательно выступает за вакцинацию. КПРФ, по его мнению, этим похвастаться не могут.

- Наши оппоненты, как обычно, лукавят. Перед выборами ради рейтинга, ради голосов они занимали совсем другую позицию. Это очередное вранье КПРФ, когда они переобуваются в воздухе, показывает их сущность. Так поступать нельзя. ЛДПР с самого начала занимала жесткую позицию по вакцинации и в связи с этим потеряла процент на выборах, - считает Иткин.

Из членов прочих фракций тоже не все голосовали "против". Двое воздержались. Причем один из них представляет КПРФ, самую непримиримую к QR-кодам фракцию. Этим человеком оказался загадочный депутат Борис Зверев.

- Он частенько такое себе позволяет. Будем разбираться, - пообещал журналистам лидер компартии в Петербурге Кононенко.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников