Четверть региональных депутатов не поддержали законопроект о QR-кодах

В КПРФ посчитали, что примерно каждый четвертый член региональных парламентов голосовал против федерального проекта закона о доступе в общественные места по QR-кодам.

Согласно информации, которую опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Обухов, против высказались 430 депутатов, за – 1635.

"Эти данные были представлены на встрече вице-премьера Голиковой с депутатами фракции КПРФ в Госдуме", - отметил Обухов.

Наиболее протестным из 51 высказавшихся об инициативе региональных парламентов было голосование в Алтайском крае. Там против оказались 26 из 66 депутатов. В Иркутской области 15 проголосовали против, а трое воздержались, в то время как за был 21 парламентарий. В Липецкой области законопроект не поддержали 16 депутатов, а за проголосовал 21.

О том, как вопрос одобрения законопроекта о QR-кодах обсуждали в Заксобрании Петербурга, читайте в материале ЗАКС.Ру.