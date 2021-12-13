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Новости 14:29

Четверть региональных депутатов не поддержали законопроект о QR-кодах

фото ЗакС политика Четверть региональных депутатов не поддержали законопроект о QR-кодах

В КПРФ посчитали, что примерно каждый четвертый член региональных парламентов голосовал против федерального проекта закона о доступе в общественные места по QR-кодам. 

Согласно информации, которую опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Обухов, против высказались 430 депутатов, за – 1635. 

"Эти данные были представлены на встрече вице-премьера Голиковой с депутатами фракции КПРФ в Госдуме", - отметил Обухов.

Наиболее протестным из 51 высказавшихся об инициативе региональных парламентов было голосование в Алтайском крае. Там против оказались 26 из 66 депутатов. В Иркутской области 15 проголосовали против, а трое воздержались, в то время как за был 21 парламентарий. В Липецкой области законопроект не поддержали 16 депутатов, а за проголосовал 21. 

О том, как вопрос одобрения законопроекта о QR-кодах обсуждали в Заксобрании Петербурга, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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