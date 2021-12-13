Следствие предъявило Рашкину обвинение в незаконной охоте

Следствие предъявило депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину обвинение в незаконной охоте, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.

По словам Лазарева, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба).

"Свою вину мой подзащитный не признал. По его словам, он был уверен, что не нарушает закон", - сказал адвокат.

СК просит суд избрать Рашкину запрет определенных действий. В том числе - покидать место проживания ночью и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

2 декабря СК возбудил дело о незаконной охоте в отношении Рашкина, перед этим Госдума лишила его депутатской неприкосновенности. Дело инициировал лично председатель СК Александр Бастрыкин.

По версии следствия, Рашкин в конце октября в охотничьем хозяйстве в Саратовской области убил лося, хотя разрешения на охоту у него не было. Разделанную тушу в багажнике нашли инспекторы, которые остановили автомобиль с Рашкиным.

Изначально Рашкин настаивал, что не охотился, а просто подобрал убитое животное в лесу. Вскоре после инцидента полицейские нашли в лесу оружие и документы на его имя. Позднее Рашкин признался, что действительно застрелил лося, но был уверен, что его друзья оформили все нужные документы для охоты. Он полагает, что его ввели в заблуждение и этим воспользовались неизвестные ему люди, которые участвовали в провокации против него.

фото: duma.gov.ru