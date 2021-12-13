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Новости 17:48

Голикова: Законопроект о введении QR-кодов в России не касается детей

фото ЗакС политика Голикова: Законопроект о введении QR-кодов в России не касается детей

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции ЛДПР в Госдуме заявила, что закон о введении QR-кодов для привитых от коронавируса и переболевших им в России не коснется детей, передает ТАСС.

"Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей", - сказала Голикова.

Сейчас в России идут испытания вакцины для подростков 12-17 лет "Спутник М". Накануне стало известно, что часть из трех тысяч участников исследований получат по 15 тысяч рублей.

Заболеваемость коронавирусом среди детей возросла летом 2021 года с распространением дельта-штамма в России. Дети стали болеть чаще и тяжелее. Если раньше специалисты указывали, что дети переносят болезнь легко, то теперь медики стали чаще наблюдать у детей высокую температуру и пневмонию с большим процентом поражения легких, некоторые из них умерли

В октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что количество заболевших детей в пределах 12-13% от общего числа пациентов. В ноябре главный внештатный специалист педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что дети стали попадать в стационары с тяжелой и среднетяжелой формой коронавируса в два раза чаще, чем прежде.

фото: kremlin.ru


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