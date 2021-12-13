Агапитова намерена заниматься нарушениями на выборах и правом на свободу собраний

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова, вступившая в должность 1 декабря, обозначила проблемы, попавшие в фокус ее внимания за прошедшие дни. Так, сильнее многого другого ее беспокоят сведения о систематическом нарушении прав в психиатрических клиниках: пандемия коронавируса стала удобным предлогом для того, чтобы не пускать к пациентам представителей ОНК. Помимо этого, пока тревожная и неопределенная ситуация с пунктами обогрева для бездомных.

"В ближайшее время хотим разобраться, кто из районных администраций поставил такие пункты, насколько они оборудованы, есть ли там хоть какая-то еда и медпомощь. Мы поездим по городу и посмотрим, как это работает", - рассказала она в интервью порталу MR7.

Жалобы также поступают от горожан, находящихся в пенитенциарных учреждениях: претензии относятся к условиям содержания, судейским решениям, работе адвокатов и следователей.

"Это важно, потому что в зоне особого внимания должны быть люди, которые зависят от воли других людей", - отметила правозащитница.

Наконец, существует круг политических проблем, доставшихся Агапитовой "в наследство" от предшественника на ее посту, Александра Шишлова. Право на честный подсчет голосов на выборах и право на выражение мнения посредством митингов и пикетов, временно отнятое под предлогом пандемии, Агапитова, как и Шишлов, считает важными для горожан.

"В планах издание спецдоклада по всем выявленным нарушениям [на выборах]. Да, были поданы иски в суды, но, я так понимаю, кардинальных изменений это не принесло. Но работа в этой области должна продолжаться, потому что одно из основных прав человека — это право выбирать", - подчеркнула омбудсмен.