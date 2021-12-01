Уверенная победа Агапитовой

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Заксобрание 1 декабря избрало на должность уполномоченного по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову, до этого 10 лет проработавшую региональным детским омбудсменом. Хотя среди ее соперников были бывший и действующий руководители аппарата уполномоченного и два депутата прошлого созыва, основным конкурентом внезапно оказался малоизвестный общественник Илья Черменёв.

Кандидаты в омбудсмены Петербурга начали собираться в зале заседаний более чем за полчаса до начала обсуждения их вопроса. Первой пришла депутат прошлого созыва Надежда Тихонова. Племянница лидера "Справедливой России – За правду" Сергея Миронова, в 2019-м выдвигавшаяся в губернаторы, спустя два года осталась без работы, проиграв выборы и в ЗакС, и в Госдуму. Скандалы на ее думском округе были одними из самых громких в городе. Возмущалась ими даже глава ЦИК Элла Памфилова.

Тихонова заняла свое место в специальном ряду, отведенном для претендентов в омбудсмены, и какое-то время просидела в нем одна. Она с интересом следила за парламентскими дискуссиями и отвечала на приветствия бывших коллег. Появившаяся следом Светлана Агапитова села через один стул от эсерки. Социальную дистанцию между ними помогали соблюдать сумочки кандидатов.

С 2009 по 2020 год Агапитова была уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. По ее инициативе в регионе появилось инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями, значительно выросли компенсации родителям, принимающим детей в семью, стали появляться детские дома "семейного типа". Агапитова поддерживала центр охраны репродуктивного здоровья подростков "Ювента", из-за чего ей приходилось отвечать на многочисленные обвинения православных активистов в пропаганде абортов и "полового просвещения" несовершеннолетних.

Агапитову в Мариинском дворце называли основным претендентом на должность уполномоченного по правам человека. Ее характеризовали как человека опытного и системного. Аппарат регионального омбудсмена в последние годы был, пожалуй, самым либеральным государственным органом в Петербурге. 9,5 лет пост омбудсмена занимал представитель "Яблока" Александр Шишлов, избравшийся в седьмой созыв ЗакСа. На время работы уполномоченным он приостанавливал членство в партии, однако не раз публично высказывался на темы, связанные с политикой. Например, о нарушениях избирательных прав или права на мирные собрания. Сам Шишлов видел своим сменщиком представительницу "Яблока" и свою соратницу Ольгу Штанникову. Она много лет руководила аппаратом омбудсмена Петербурга.

Штанникова появилась в зале заседаний одной из последних. После нее из претендентов зашла только экс-депутат ЗакСа Ольга Ходунова, некогда руководившая петербургским отделением КПРФ. Ходунова, замешкавшись, сначала села отдельно от своих оппонентов. Сотрудники аппарата городского парламента предложили ей подвинуться поближе к другим претендентам. Коммунистка радостно согласилась.

Издали за этой картиной наблюдал другой бывший парламентарий, единоросс Евгений Никольский. Он тоже было ввязался в борьбу за пост уполномоченного, но потом снял свою кандидатуру, так и не объяснив свои мотивы. Однако посмотреть за ходом борьбы Никольский пришел.

Уполномоченного по правам человека выбирают в два этапа. Сначала депутаты с помощью электронной системы голосуют по каждому из кандидатов. Двое набравших наибольшее количество голосов "за" выходят во второй тур. Из них выбирают победителя уже с помощью бюллетеней. Но сперва претенденты имеют право представить себя с трибуны. Выступали по алфавиту.

Агапитова среди своих приоритетов назвала защиту прав инвалидов и пожилых людей, работу в закрытых учреждениях, таких как больницы, психоневрологические интернаты, дома престарелых, центр временного содержания мигрантов, СИЗО и колонии.

- Если говорить о подходах, то я, как и раньше, вижу три основных направления деятельности уполномоченного, - заявила она. - Первое — это работа с обращениями. Кроме того, из взаимодействия с конкретными людьми выявляются системные проблемы. Их важно разглядеть и обобщить. Второе — это решение системных проблем. Третье — это правовое просвещение.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ленобласти Александр Бойченко прямо с трибуны признал, что шансов победить у него мало. Поэтому он решил использовать возможность выступить, чтобы подчеркнуть важность ОНК. Кандидат оказался прав — за него вообще никто не проголосовал.

Учитель ОБЖ и член ЛДПР Сергей Ивaнoв заявил, что для него почетно уже то, что его выдвинули в омбудсмены и он может говорить перед парламентом. Свои планы в случае избрания претендент описал очень общими словами.

Глава местной администрации МО "Семеновский", в разное время руководивший аппаратами Агапитовой и первого омбудсмена Петербурга Игоря Михайлова, заявил, что акценты в работе уполномоченного необходимо смещать с политики в сторону других вопросов, например, стоимости тарифов.

Председатель благотворительного фонда "С Любовью в сердце" Павел Любимов почти половину своего спича перечислял имена общественных деятелей и муниципалов, которые его поддерживают.

Тихонова на фоне нескольких предыдущих ораторов выступила ярко. Сразу же вспомнила о недавней акции протеста бывших работников "Метростроя", недовольных задержкой зарплаты. Заявила, что участников одиночных пикетов задерживают, в то время как театры и стадионы открыты для посетителей, несмотря на пандемию. Высказалась о скандалах, связанных с пытками в исправительных колониях.

- Для меня дикость, что такое уродливое явление, как пытки, до сих пор не искоренено. Защита прав заключенных, а также людей, оказавшихся в ПНИ, защита от преследований по политическим мотивам — это то, в чем нуждаются люди, - сказала экс-депутат.

Когда Тихонова вернулась на свое место, к ней подошла Штанникова, чтобы пожать сопернице руку и обнять.

Ходунова рассказывала о подписях против введения QR-кодов, которые собирали в Петербурге, и заметила, что растет количество жалоб на нарушение трудовых прав и права на образование.

- Это свидетельствует о недоработках власти и конкретных должностных лиц. Эти недоработки имеют фамилии, имена и отчества. Только это нужно озвучивать, - добавила коммунистка.

Председатель общественной организации "Не всё равно" Илья Черменёв, которого эта же организация и выдвинула в омбудсмены, хвалил предыдущего омбудсмена и говорил о необходимости повысить информирование населения о механизмах защиты прав и свобод.

Штанникова в основном рассказала о своем опыте и основных достижениях за годы работы в аппарате уполномоченного.

- Сегодня петербургский институт уполномоченного стал одним из самых эффективных в России. В основе нашей работы было понимание, что главное — это фундаментальные права и свободы. Это право на жизнь и уважение человеческого достоинства, это честные выборы, свобода слова, свобода собраний и доступ к правосудию, - перечислила Штанникова.

Помимо двоих представителей "Яблока", ее речь впечатлила еще пару парламентариев. Однако четырех голосов для выхода во второй тур Штанниковой не хватило. Прошли Агапитова с 40 голосами и Черменев с 27. Тихонову поддержали пять депутатов — столько же мест в парламенте у ее однопартийцев из "Справедливой России". А вот коммунистку Ходунову выбрали не все семь членов фракции КПРФ. Она получила лишь шесть голосов.

После второго этапа голосования депутаты ушли на перерыв. Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов на вопрос ЗАКС.Ру, кого он поддержал, с небольшим удивлением ответил: "Ну, Агапитову". Он тут же добавил, что голосовали и за Любимова, который не так давно шел от "Новых людей" на выборы.

- Но уполномоченный должен быть человеком вне партии, - считает Павлов.

Результаты второго этапа удивили разве что итоговым "счетом". 39 депутатов отдали предпочтение Агапитовой, один — Черменеву. Еще семеро голосовавших испортили бюллетени.

Депутат и экс-омбудсмен Шишлов, подводя итог голосования в разговоре с ЗАКС.Ру, высказался сдержанно позитивно. Он вспомнил, что Агапитова неоднократно демонстрировала свою независимую позицию, и посоветовал ей придерживаться вектора, созданного предшественниками, то есть самим Шишловым и его коллегами.

- Мы сохраняли независимый голос, никогда не шли на поводу у политических партий, оппозиционных или правящих, или сотрудников исполнительной власти, других участников сложного процесса реализации прав человека в Санкт-Петербурге. Этот стиль, твердый, но уважительный по отношению к другим партнерам, приводил к успехам не один раз. Я бы очень хотел, чтобы этот стиль сохранился, - заметил "яблочник".

Агапитова, покидая Мариинский дворец после принесения присяги, успела дать комментарий "Эху Москвы". Она пообещала, что работа, которую начал Шишлов, будет продолжена, а сотрудники аппарата останутся на своих местах.





















текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников