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Новости 20:55

По делу о незаконной охоте Рашкину назначили запрет определенных действий

фото ЗакС политика По делу о незаконной охоте Рашкину назначили запрет определенных действий

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, проходящий по делу о незаконной охоте, получил от суда меру пресечения в виде запрета определенных действий до 13 февраля будущего года, передает РИА "Новости". Все ходатайства следствия были удовлетворены: парламентарию запрещено посещать охотничьи угодья, общаться с другими фигурантами дела, пользоваться средствами связи и покидать место проживания в ночное время.

Защита Рашкина сочла набор ограничений чрезмерным и будет его обжаловать.

Напомним, что вызов Рашкина в суд стал возможным после того, как депутаты проголосовали за лишение его депутатского иммунитета. Сюжет начался с того, что в октябре правоохранители остановили машину политика в Саратовской области и нашли в ней тушу лося. Несколько недель коммунист отрицал факт незаконной охоты, а потом записал видеообращение с признанием в содеянном. Возбуждение дела инициировал лично глава СК Александр Бастрыкин. Максимальная санкция по инкриминируемой коммунисту статье 258 УК - пять лет заключения.


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