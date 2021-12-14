Власти Адмиралтейского района обещают помочь петербурженке, которой разбила голову сосулька

В администрации Адмиралтейского района заявили о готовности помочь петербурженке, попавшей в реанимацию из-за падения глыбы льда с крыши.

"В результате несчастного случая, падения снежных масс с кровли коммерческого здания, пострадала жительница Петербурга. В настоящий момент ей оказывается медицинская помощь. Собственник здания — "БТК Девелопмент" — ранее был неоднократно уведомлён администрацией о необходимости надлежащего обслуживания здания и производства работ по своевременной очистке кровли от снега и наледи", — приводит 78.ru комментарий пресс-службы районной администрации.

Глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук взял вопрос под личный контроль, чиновники ищут родственников девушки для оказания помощи.

Несчастный случай с участием петербурженки произошёл днём 13 декабря на набережной Мойки. Отколовшаяся с крыши надель пробила ей голову, в результате она получила серьёзные травмы головы. В этот же день по аналогичному поводу угодил в больницу ещё один петербуржец.