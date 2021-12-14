Конституционный комитет Совфеда одобрил закон, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока

Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон о региональной власти, который позволяет губернаторам баллотироваться более чем на два срока подряд.

Ранее инициативу поддержали депутаты Государственной думы.

Законопроект снимает ограничения по срокам для кандидатов в главы регионов: на данный момент они имеют право баллотироваться лишь на два срока подряд. Срок их полномочий будет установлен на пять лет: сейчас этот срок определяют сами регионы, он не может превышать этот порог.

Также документ предполагает упразднение понятия "президент региона".