ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:30

Конституционный комитет Совфеда одобрил закон, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока

фото ЗакС политика Конституционный комитет Совфеда одобрил закон, разрешающий губернаторам избираться более чем на два срока

Конституционный комитет Совета Федерации одобрил закон о региональной власти, который позволяет губернаторам баллотироваться более чем на два срока подряд.

Ранее инициативу поддержали депутаты Государственной думы.

Законопроект снимает ограничения по срокам для кандидатов в главы регионов: на данный момент они имеют право баллотироваться лишь на два срока подряд. Срок их полномочий будет установлен на пять лет: сейчас этот срок определяют сами регионы, он не может превышать этот порог.

Также документ предполагает упразднение понятия "президент региона".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама