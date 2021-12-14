Единоросс Кущак предложит Беглову ввести мораторий на установку сотовых вышек

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 декабря планирует рассмотреть запрос на имя губернатора Александра Беглова с предложением ввести мораторий на монтаж антенно-мачтовых сооружений. Его предлагается установить до утверждения Смольным единого порядка размещения вышек сотовой связи.

Инициатором запроса стал член фракции "Единая Россия" Александр Кущак. Он заявил, что в адрес городского парламента пришло немало жалоб горожан на установку опор вышек сотовой связи вблизи жилых домов, соцучреждений, детских и спортивных площадок.

В запросе говорится, что оборудование, которое планируется разместить на вышках, является "источником непрерывного излучения сигналов и электромагнитного облучения".

Кущак предлагает дать поручение городскому правительству разработать порядок размещения вышек на территории города, а также организовать конкурентный принцип отбора юрлиц и ИП на право установки антенно-мачтовых сооружений. Единоросс считает, что городские власти должны определить предельно количество вышек для каждого муниципалитета или района, а также бороться с несанкционированной установкой сооружений.