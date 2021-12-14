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Новости 13:13

Единоросс Кущак предложит Беглову ввести мораторий на установку сотовых вышек

фото ЗакС политика Единоросс Кущак предложит Беглову ввести мораторий на установку сотовых вышек

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 декабря планирует рассмотреть запрос на имя губернатора Александра Беглова с предложением ввести мораторий на монтаж антенно-мачтовых сооружений. Его предлагается установить до утверждения Смольным единого порядка размещения вышек сотовой связи. 

Инициатором запроса стал член фракции "Единая Россия" Александр Кущак. Он заявил, что в адрес городского парламента пришло немало жалоб горожан на установку опор вышек сотовой связи вблизи жилых домов, соцучреждений, детских и спортивных площадок. 

В запросе говорится, что оборудование, которое планируется разместить на вышках, является "источником непрерывного излучения сигналов и электромагнитного облучения".

Кущак предлагает дать поручение городскому правительству разработать порядок размещения вышек на территории города, а также организовать конкурентный принцип отбора юрлиц и ИП на право установки антенно-мачтовых сооружений. Единоросс считает, что городские власти должны определить предельно количество вышек для каждого муниципалитета или района, а также бороться с несанкционированной установкой сооружений. 


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