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Новости 13:43

Ещё двое петербуржцев попали в больницы с травмами из-за падения наледи

фото ЗакС политика Ещё двое петербуржцев попали в больницы с травмами из-за падения наледи

Стало известно о ещё двух случаях падения наледи на жителей Петербурга, делится 78.ru.

Один из пострадавших - десятилетний мальчик, лёд на голову которому рухнул на Большом проспекте П.С., 75. У ребёнка диагностировали серьёзный перелом правого плеча.

Также пострадала женщина: на неё упала сосулька с крыши дома на Невском проспекте, 69. Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Напомним также, 13 декабря от падения льдин на головы попали в больницы двое горожан: одна девушка находится в тяжёлом состоянии в коме. В этот же день по аналогичному поводу угодил в больницу ещё один мужчина.


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