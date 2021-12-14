Ксения Шойгу рассказала об итогах года работы парка "Остров фортов"

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла конференция, в ходе которой руководство парка "Остров фортов", открытого в Кронштадте, подвело итоги уходящего года.

"Самой большой победой стало начало реставрационных работ, а также окончание противоаварийных работ на фортах, после чего приступили и к их реставрации", — отчиталась глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", дочь министра обороны Ксения Шойгу, слова которой приводит 78.ru.

Все реставрационные работы планируется завершить в парке в 2024 году, уточнила Шойгу.

"Мы открыли вторую очередь парка и начинаем проектирование третьей. Части открываются поочерёдно, потому что сразу всё не охватить, и мы хотим к каждому сезону открывать что-то новое. Смотрим на отзывы, чего не хватает. Посетители хотят какой-то существенной еды, поэтому собираемся открыть большой фудкорт, чтобы никого не оставить обиженным. Приглашаем петербургские кафе, рестораторов, чтобы сделать это всё аутентичным", — рассказала о планах Шойгу.

Также на базе "Острова фортов" появится небольшой триатлонный центр и большая парковка на 300 мест.

Напомним, Шойгу активно занимается развитием Кронштадта. Только в транспортную инфраструктуру района правительство вложило 3 млрд рублей.