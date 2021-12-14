ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:57

Ольга Нечаева сложила с себя полномочия члена ТИК №1

фото ЗакС политика Ольга Нечаева сложила с себя полномочия члена ТИК №1

Глава территориальной избирательной комиссии №1 Ольга Нечаева написала заявление о сложении полномочий, сообщил Дмитрий Краснянский  14 декабря на заседании Горизбиркома. Члены городской комиссии единогласно поддержали отставку Нечаевой.

Ольга Нечаева возглавляла ТИК №1 (Центральный район) с 2011 года. До этого она являлась помощницей депутата Законодательного собрания от "Единой России" Сергея Соловьева и муниципальным депутатом МО "Адмиралтейский округ". За последние 10 лет работа ТИК №1 множество раз критиковалась представителями оппозиции, подозревающими что выборы на этой территории проходят с нарушениями и имеют место фальсификации. Перед переназначением Ольги Нечаевой на пост председателя в 2016 году активисты выходили к Горизбиркому с одиночными пикетами в знак протеста против продления ее полномочий.  В апреле 2021 года Нечаеву вновь назначили главой ТИК №1. Против ее кандидатуры в Горизбиркоме тогда выступал представитель Партии роста Алексей Березин, напомнивший, что в 2019 году Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла семь решений о незаконном бездействии ТИК №1, в том числе по выборам губернатора.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама