Ольга Нечаева сложила с себя полномочия члена ТИК №1

Глава территориальной избирательной комиссии №1 Ольга Нечаева написала заявление о сложении полномочий, сообщил Дмитрий Краснянский 14 декабря на заседании Горизбиркома. Члены городской комиссии единогласно поддержали отставку Нечаевой.

Ольга Нечаева возглавляла ТИК №1 (Центральный район) с 2011 года. До этого она являлась помощницей депутата Законодательного собрания от "Единой России" Сергея Соловьева и муниципальным депутатом МО "Адмиралтейский округ". За последние 10 лет работа ТИК №1 множество раз критиковалась представителями оппозиции, подозревающими что выборы на этой территории проходят с нарушениями и имеют место фальсификации. Перед переназначением Ольги Нечаевой на пост председателя в 2016 году активисты выходили к Горизбиркому с одиночными пикетами в знак протеста против продления ее полномочий. В апреле 2021 года Нечаеву вновь назначили главой ТИК №1. Против ее кандидатуры в Горизбиркоме тогда выступал представитель Партии роста Алексей Березин, напомнивший, что в 2019 году Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла семь решений о незаконном бездействии ТИК №1, в том числе по выборам губернатора.