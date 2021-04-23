Бессменные руководители ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 апреля сформировала новые составы территориальных избиркомов №№ 1-30. Их полномочия начнут действовать 5 мая. Составы комиссий изменились, а вот руководство ТИКов осталось прежним. Только один территориальный избирком обзавелся новым председателем. Кто руководит 30 ТИКами Петербурга - в материале ЗАКС.Ру.

Председателем ТИК №1 переназначили Ольгу Нечаеву. Против ее кандидатуры высказался член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин. Он напомнил, что в 2019 году Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла семь решений о незаконном бездействии ТИК №1. В том числе по выборам губернатора, отметил Березин.

В частности, Горизбирком признавал незаконным бездействие комиссии из-за того, что она поздно извещала о заседаниях по жалобам авторов этих обращений. На это жаловался член УИК №14 Сергей Гридин. Он заявил, что его пригласили на обсуждение жалобы в ТИК №1 за 26 минут до начала заседания. Само обращение рассматривалось формально, заявил Гридин на рабочей группе Горизбиркома осенью 2019 года. ГИК признал незаконным бездействие ТИК "выразившееся

в незаблаговременном извещении" его о заседании.

При этом, отменять решение территориального избиркома ГИК не захотел. Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский пояснил, что председатель ТИКа Ольга Нечаева не смогла присутствовать на рабочей группе, но 7 октября "практически провела весь день" в ГИКе и пояснила решение своей комиссии. Оно достаточно мотивировано, заключил Краснянский.

Березин 23 апреля 2021 года предложил вместо Нечаевой сделать председателем Евгению Бергер, которую в комиссию выдвинуло собрание избирателей по месту жительства. Однако, большинство членов Горизбиркома его не поддержали.

Главой ТИК №2 осталась Лидия Рудинская. К ней у членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии вопросов не возникло. Только Березин отметил, что стоит быть аккуратнее с дистанционными заседаниями по утверждению итогов выборов. В прошлый раз возникли вопросы в законности принятия подобного решения, но в суде оно устояло, напомнил член ГИК.

ТИК №2 весной 2020 года не мог собрать кворум для утверждения новых итогов выборов в муниципальном образовании "Остров Декабристов". Это комиссия должна была сделать после соответствующего решения суда. Рудинская в итоге провела заседание по ВКС и объехала всех членов комиссии на машине, чтобы получить их подписи под протоколом.

Председателем ТИК №3 вновь стала Ольга Шалашова. Ее члены ГИК не критиковали. Зато в 2018 году, когда Шалашова в первый раз возглавила территориальную комиссию, "Наблюдатели Петербурга" припомнили ей работу в УИК №1651 Петроградского района в 2014 году. Тогда, по данным организации, на избирательном участке якобы могли проходить махинации с досрочным голосованием:

"Так, объявленная на 18.00 явка на участке №1651 превышала итоговую явку на 4% (58% и 54%, соответственно), что, на наш взгляд, свидетельствует о "подсчетах в уме" и подгонке со стороны комиссии. "Наблюдатели Петербурга" в 2014 году на 1651 участке фиксировали и избирателей, которые с удивлением обнаруживали себя в списке досрочно проголосовавших".

Член Горизбиркома от "Справедливой России" Екатерина Фесик предложила назначить главой ТИК №4 представителя ее партии Николая Тямшанского. Она добавила, что знакома с действующим главой комиссии Ильдаром Зариповым еще с 2011 года, когда работала под в участковой комиссии.

- В 2011 году был объявлен пересчет голосов на моей участковой избирательной комиссии, меня не сочли возможным пригласить на этот пересчет. Тогда, после этого пересчета голосов, у одного кандидата оказалось минус 300 голосов. Мне кажется, что это было не совсем законное решение, - рассказала Фесик.

Коллеги по Горизбиркому ее выслушали, но большинством голосов все же назначили главой ТИК №4 Зарипова.

Руководить ТИК №5 снова будет Марина Куницына. Она впервые возглавила комиссию в 2018 году. Тогда Горизбирком по жалобе депутата Законодательного собрания от "Единой России" Игоря Высоцкого снял с должности председателя ТИК №5 Рахбар Спешилову. Вместо нее по квоте единороссов кресло главы комиссии заняла Куницина, перейдя в комиссию из помощников Высоцкого. Спешилова пыталась судиться, но безрезультатно.

ТИК №6 вновь возглавила Дарья Майорова. Эту кандидатуру никто из членов Горизбиркома не оспаривал. Так же как и переназначение председателей ТИК №7 Виктора Шишкина (ЛДПР), ТИК №8 Инессы Сафоновой (собрание избирателей по месту работы) и ТИК №9 Вячеслава Субботина.

Последний является сыном главы аппарата Законодательного собрания Михаила Субботина. После муниципальных выборов 2019 года в муниципальном образовании "Озеро Долгое" некоторые кандидаты возмутились результатам пересчета голосов и опасались за сохранность бюллетеней. Из-за этого у помещения ИКМО 12 сентября было организовано дежурство. Ночью у входа в муниципальный совет, который находится на противоположной стороне дома от входа в ИКМО, дежурившие заметили Субботина-младшего. Свое присутствие в муниципалитете он никак не объяснил. На следующий день избирательная комиссия муниципалитета заявила о подведении итогов выборов еще несколькими днями ранее. Сейчас Вячеслав Субботин решил сам поучаствовать в выборах - он подал документы на праймериз "Единой России". Как следует из его карточки, Субботин-младший хочет стать депутатом Законодательного собрания Петербурга.

Главой ТИК №10 снова стал Николай Рубанов, ТИК №11 - Константин Степанов (МО "Прометей"). Степанов ранее был депутатом муниципального образование "Академическое". "Наблюдатели Петербурга" писали, что на выборах 2014 года он якобы устраивал провокации на избирательных участках против наблюдателей. На посту главы территориальной комиссии летом 2019 года он жаловался на якобы давление людей вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Дроздова. Другой депутат ЗакСа от "Единой России" Галина Назарова направляла обращение в Горизбирком о якобы вымогательстве руководством ТИК №11 денег у членов участковых комиссий.

Председателем ТИК №12 переназначили Светлану Воеводину. До этого она была начальником организационного управления аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии, где запомнилась запретом журналистам свободно перемещаться по зданию избиркома. Еще ранее Воеводина возглавляла юридическую службу администрации Адмиралтейского района.

Главой ТИК №13 вновь стал Дмитрий Закипной, а ТИК №14 - Екатерина Абрамова, ТИК №15 - Ирина Климачева, ТИК №16 - Ольга Сердюк. Последнюю предложила заменить член ГИК Фесик. Она выдвинула на должность председателя своего однопартийца Дмитрия Наумова, но и эту идею большинство членов Горизбиркома не поддержало.

Переназначили на должности и председателей ТИК №17 Василия Демкина, ТИК №18 Вячеслава Алексеева, ТИК №19 Дмитрия Козлова, ТИК №20 Анастасию Иванову, ТИК №21 Евгений Токарев.

Долго спорили члены Горизбиркома о том, кто должен возглавить ТИК №22: действующий председатель Олег Ткаченко или Алексей Горталов ("Справедливая Россия"). Против Ткаченко высказался Березин, который заявил о том, что главе ТИК не место в избирательной системе.

- Эта экстравагантная личность, на мой взгляд, абсолютно не подходящая для работы в качестве председателя территориальной избирательной комиссии, тем более в Санкт-Петербурге. Где-то в 1937 году работать следователем НКВД был бы самый оптимальный вариант для методов и манеры поведения Олега Владимировича, - считает Березин.

Он вместе с членом ГИК от "Яблока" Ольгой Покровской предлагали вообще не назначать Ткаченко в новый состав комиссии. Березин напомнил, что Горизбирком уже три раза признавал неудовлетворительной работу территориального избиркома №22. Одним из решений ГИК в 2018 году признал неудовлетворительной работу лично Ткаченко, добавил Березин. Тогда после президентских выборов Центральная избирательная комиссия поручила Горизбиркому провести анализ нарушений. ГИК выяснил, что больше всего жалоб было на работу ТИК №22.

Несмотря на ошибки прошлого, большинство членов Горизбиркома 23 апреля 2021 года все же решили оставить Олега Ткаченко главой ТИК №22.

Председателем ТИК №23 переназначили Михаила Левина. Его Березин также критиковал. Он предложил вообще отложить решение по назначению главы комиссии, но коллеги по ГИКу на это не пошли.

В 2019 году территориальная комиссия №23 исполняла полномочия ИКМО "Купчино" и "Волковское". Именно в работе ТИКа по данному направлению Горизбирком нашел недостатки. После выборов их итоги в суде пытался оспорить экс-кандидам МО "Купчино" от "Яблока" Олег Куликов. Он заявил, что с одного из избирательных участков неопечатанные бюллетени забрал глава ТИК №23 Левин.

Главой ТИК №24 снова стал Алексей Садофеев от партии "Родина", а ТИК №25 - Елена Ефремова. Новый председатель появился только у ТИК №26 - Наталия Вайцехович. Прежняя руководитель комиссии Ирина Зимовец не захотела продолжать работу в избирательной системе, заявил на заседании 24 апреля член ГИК Дмитрий Краснянский.

Против кандидатуры Вайцехович выступила член ГИК от "Яблока" Покровская. Она сообщила, что Вайцехович в своем заявлении указала опыт работы в избиркомах с 2000 года. Однако, эту информацию Покровская, по ее словам, подтвердить не смогла. Кроме этого, Вайцехович с 2009 года была главой МО "Гражданка", заявила Покровская. Под ее руководством совет муниципалитета в 2013 году продлил свои полномочия на год - позже это решение отметил суд. В 2019 году, все еще как глава МО "Гражданка", Вайцехович препятствовала участию в муниципальных выборах оппозиционным кандидатам. В частности, она подала в суд с требованием снять с выборов Галию Амосову - дочь депутата ЗакСа Михаила Амосова. Суд встал на сторону главы муниципалитета. При этом, в 2000-х годах Вайцехович была помощником депутата Амосова, когда тот представлял "Яблоко", а уже позже перешла в "Единую Россию".

Руководить ТИК №27 продолжит Лариса Ющенко, а ТИК №28 - Сиражутдин Шахманов. ТИК №29 снова возглавил Борис Островский, хотя некоторым членам Горизбиркома такая идея не понравилась. В частности, его критиковал член ГИК от Партии роста Березин. Он напомнил, что Горизбирком шесть раз признавал незаконным бездействие ТИК №29 под руководством Островского. Например, ГИК установил, что территориальный избирком не рассмотрел жалобу члена УИК №2116 с правом совещательного голоса Александра Клюкова на запрет фото- и видеосъемки на избирательном участке, отказ выдать документы для ознакомление и другое. После муниципальных выборов 2019 года Островский представлял в суде ИКМО №75 по делу о погоне за избирательными бюллютенями.

Единственный руководитель территориальной комиссии, которого не просто переназначили, но и похвалили - глава ТИК №30 Владимир Соколов. Члены Горизбиркома выразили надежду, что все остальные председатели территориальных комиссий будут организовывать работу так же отлично, как и он.

София Саттарова

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