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22:14

Смольный и ГИК попросили «остановить» главу ТИК №11

От имени члена фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Галины Назаровой главе Горизбиркома Виктору Миненко и вице-губернатору Любови Совершаевой направлено обращение, в котором  председателя Территориальной избирательной комиссии №11 Константина Степанова обвиняют в вымогательстве. К письмам были приложены жалобы якобы от председателей участковых избирательных комиссий Калининского района. Некоторые из них позже заявили, что не подписывали эти документы.

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Судя по попавшим в распоряжение ЗАКС.Ру документам, члены УИК недовольны «вымогательством, мошенничеством и коррупцией» со стороны руководства ТИК №11. В обращении вице-губернатору говорится, что Степанов разработал коррупционные схемы, которые затрудняют проведение честных выборов.

«Не сговорчивых он просто «сносит», ссылаясь на обширные связи в ФСБ, прокуратуре и судах. Он держит в страхе многих председателей и членов участковых избирательных комиссий Калининского района и это у него получается. К огромному сожалению, возникает вопрос «Что Степанов К.Г. Такой всесильный?». Неужели никто не может остановить этот произвол», - говорится в обращении, подписанном депутатом Галиной Назаровой к Совершаевой (орфография и пунктуация сохранены).

При этом, обращение от лица Галины Назаровой написано не на бланке Законодательного собрания, который используется обычно для депутатских обращений и ответов на запросы. Сама Назарова в телефонном разговоре с ЗАКС.Ру сказала, что не совсем понимает, о какой жалобе идет речь и пообещала перезвонить. Позже дозвониться до парламентария не удалось. Назарова так и не ответила на вопрос ЗАКС.Ру, ее ли подпись под обращением. 

Прикрепленные к письму от имени депутата ЗакСа жалобы руководителей участковых комиссий в Горизбирком написаны 5-6 июля 2019 года, но описываются в них события полуторагодичной давности. Так, например, один из председателей сообщает, что созданные и подчиненные ТИК №11 перед президентскими выборами 2018 года «опорные УИКи» забирали у сотрудников участковых комиссий часть премиальных вознаграждений «якобы для оплаты труда сотрудников, активно участвующих в выборах». В документе за подписью председателя другой участковой комиссии говорится, что Степанов будто бы «требовал плату за «дополнительные» услуги».  Помимо прочего, автор жалобы рассказывает, что якобы неоднократно видел главу ТИК №11 на рабочем месте нетрезвым.      

Члены Горизбиркома обязали ТИК №11 прислать им до 13 сентября объяснение по вышеизложенным сведениям. Территориальная комиссия не стала откладывать рассмотрение вопроса на послевыборный период и включила его в повестку заседания 5 сентября. На заседание, по словам Степанова, вызвали председателей районных УИКов, в том числе и тех, чьи имена в конфликте не фигурировали. Но подтверждения скандальной информации члены ТИК не услышали.

- Большинство [председателей УИК] не явились [на заседание ТИК №11]. Тех, кто не явился, мы обзвонили. Половина кидали трубки, что-то невменяемое говорили, половина говорили, что ничего не подписывали,  - рассказал ЗАКС.Ру Степанов.

 Он также отметил, что территориальная комиссия решила обратиться в Следственный комитет по факту возможной подделки подписи главы ИКМО № 21 Олега Громцева. В служебной записке от имени руководителя ИКМО № 21 от 6 июля говорится, что председатель ТИК № 11 «в недвусмысленной форме» якобы разъяснял ему, что в депутаты МО №21 попадут нужные люди, а не те, за кого проголосуют избиратели.  По словам Степанова, на заседании комиссии Громцев заявил, что под этой бумагой стоит не его подпись и даже принес кипу документов, чтобы показать свой настоящий автограф. 

В муниципальные депутаты МО № 21 от «Единой России» идет муж Назаровой Никола Васич. Степанов подозревает, что парламентарий из ЗакСа может действовать в его интересах. По словам главы ТИК №11, несколько руководителей местных участковых избирательных комиссий признались, что супруги пытались наладить с ними контакт. Почему объектом жалоб парламентария ЗакСа стал именно он, Степанов уверенно сказать не смог.

- Я общаюсь с председателями УИК, согласно своим должностным обязанностям, а ей, видимо, кажется, что все это для противодействия ее мужу, - предположил руководитель ТИК №11.

В пакете жалоб на Степанова, попавшем на стол главы Горизбиркома, есть и письмо, подписанное Назаровой. В нем, в частности, говорится, что глава одиннадцатого ТИКа якобы озвучивал «стоимость избирательной кампании» для команды единороссов.

«Так и меня Степанов К.Г. пригласил на беседу, целью которой оказалось обсуждение стоимости избирательной кампании для команды кандидатов от Партии «Единая Россия» по муниципальному округу №21, находящемуся на территории моего одномандатного округа №14. Не получив поддержку своих финансовых запросов (следует уточнить объем в размере 17 млн. руб.) Степанов К.Г. прекратил всяческое общение со мной и стал выстраивать собственную политическую кампанию на территории МО №21, не прикрыто заявляя о своих связях и поддержке в данном направлении со стороны оппозиционных Партий (СР, КПРФ), а также угрожая изменить состав председателей УИК, если кто-то из них откажется выполнять поставленные задачи», - говорится в обращении (орфография сохранена).

Степанов заверил ЗАКС.Ру, что никаких сумм депутату не называл, а разговор о его «финансовых запросах» был выдуман автором письма.

Сергей Еремеев


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23:20   Артем   Artem20148515@yandex.ru
Наверное дыма без огня не бывает, тем более что много УИК в 21 округе действительно поменяли, буквально две недели назад, случайно узнал об этом когда пришёл в свою комиссию на бабушку заявление подать о голосовании на дому,
Может было бы разумно отстранить такого председателя ТИК, на время разбирательства и на период выборов, ведь если всё по честному, то от этого ничего не изменится?

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