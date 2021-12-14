Фонду "Круг добра" выделили еще 21,7 млрд рублей из федерального бюджета

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил выделение фонду "Круг добра" 21,7 млрд рублей, подписав соответствующее распоряжение. Деньги получил Минздрав, который должен будет в следующем году выдать фонду грант на закупку лекарств для детей с орфанными заболеваниями.

Кроме того, кабмин выделил дополнительные 104 млн рублей на адресную закупку лекарств, зарегистрированных в России, для детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями.

Отметим, что на прошлой неделе Минздрав зарегистрировал самое дорогое в мире лекарство, предназначенное для детей, страдающих от спинальной мышечной атрофии. Один укол препаратом "Золгенсма", которого достаточно для спасения жизни маленьких детей, стоит более 120 млн рублей.