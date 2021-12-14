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Новости 17:58

В Петербурге вновь объявили "желтый" уровень опасности из-за оттепели

фото ЗакС политика В Петербурге вновь объявили "желтый" уровень опасности из-за оттепели

Петербургские власти вновь, как и в минувшую субботу, объявили "желтый" уровень погодной опасности. Он вступает в силу в 19 часов вечера 14 декабря и продлится до 7 утра следующего утра.

Продолжающаяся оттепель, сообщает пресс-служба Смольного, чревата повсеместными гололедицей и налипанием мокрого снега. Чиновники просят быть аккуратными не только водителей, которым предлагается до утра вовсе отказаться от поездок, но и пешеходов.

Отметим, что с конца ноября с петербургских улиц вывезли уже около 700 тысяч кубометров снега. После потепления, наблюдаемого во вторую декаду декабря, центр "Фобос" сулит городу новые заморозки перед зимними каникулами.


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