Петербургским чиновникам поручили интенсифицировать процесс зимней уборки

На встрече с главами петербургских районов и комитетов, ответственных за зимнюю уборку города, поручение губернатора Александра Беглова об усилении мер озвучил его заместитель Анатолий Повелий. Беглов требует более слаженных и эффективных действий по очистке от снега и льда крыш и дворов, передает пресс-служба Смольного.

Согласно поручению, жилищный комитет должен взять на вооружение картографический сервис, который уже использует ГАТИ: с его помощью можно в режиме реального времени отслеживать состояние всех крыш и ход уборки. В свою очередь, ГАТИ и ГЖИ должны более оперативно реагировать на жалобы от граждан, связанные с уборкой осадков.

Наконец, от районных администраций требуется, чтобы они поддерживали тесный контакт с людьми, отвечающими за содержание ведомственных объектов, а также следили за безопасностью уборки крыш для прохожих. Районным чиновникам также велели обеспечивать выход дворников на работу не позднее пяти часов утра каждого дня.

Отметим, что с конца ноября с петербургских улиц убрали и вывезли около 700 тысяч кубометров снежных масс. До утра 15 декабря в городе объявили "желтый" режим опасности: в нынешних погодных условиях особенно высок риск дорожных аварий.