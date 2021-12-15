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Новости 12:04

ЗакС делегировал в методический совет КСП только единороссов

фото ЗакС политика ЗакС делегировал в методический совет КСП только единороссов

Заксобрание Петербурга решило направить единороссов Михаила Барышникова и Андрея Рябоконя в методический совет Контрольно-счетной палаты города. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 15 декабря.

Барышников сам представил свою кандидатуру и кандидатуру Рябоконя на правах председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа.

Основная задача методического совета — осуществление методологического обеспечения деятельности КСП. Коллегиальный орган также может выступать с предложениями по повышению эффективности внешнего государственного и муниципального финансового аудита.

Представитель "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов выразил недоумение тем, что оба делегата представляют фракцию "Единая Россия".

- Мы можем трех делегатов направить? - поинтересовался Амосов.

- Нет, - ответил Барышников.

- Почему?

- Потому.

Парламент засмеялся, а Барышников добавил, что КСП попросила только о двух представителях ЗакСа.

Амосов записался выступать и предложил с трибуны делегировать в совет также справоросса Андрея Алескерова. Председатель юридического управления ЗакСа Светлана Коновалова ответила, что делегировать еще одного человека  невозможно.

- Уровень доверия к членам "Единой России, Михаил Иванович, — я услышал — у вас низкий, - подчеркнул спикер ЗакСа Александр Бельский.

Сергей Еремеев


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