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Новости 17:27

Гособвинитель запросил для отца Ивана Жданова три года колонии

фото ЗакС политика Гособвинитель запросил для отца Ивана Жданова три года колонии

Государственный обвинитель в лице прокурора выступил в ходе прений сторон на заседании суда, огласив срок, который он считает резонным для отца экс-директора ФБК* Ивана Жданова Юрия, сообщил в своем аккаунте в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Так, прокуратура требует признать Юрия Жданова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и назначить ему три года колонии.

Представитель гособвинения в ходе прений также отметил, что вина Юрия Жданова полностью доказана.

Отцу соратника Алексея Навального инкриминируют то, что, работая госслужащим в НАО, он способствовал предоставлению одной из просительниц социального жилья, тогда как она к тому моменту уже имела жилищную субсидию. Эмигрировавший из России Иван Жданов расценивает преследование пожилого отца как способ дополнительно давить персонально на себя. 

В августе правозащитная организация "Мемориал"** признала Юрия Жданова, испытывающего в СИЗО проблемы со здоровьем, политзаключенным.

**Минюст признал "Мемориал" НКО, исполняющей функции иностранного агента в России

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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