Суд снял Александра Шестуна с учета в колонии как склонного к побегу

Тверской областной суд признал незаконной постановку бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на учет как склонного к побегу, сообщила жена Шестуна Юлия.

По словам Юлии Шестун, суд признал незаконным решение дисциплинарной комиссии ИК-6 УФСИН по Тверской области, а также действия сотрудников колонии, которые каждые 1-2 часа проводили ночные проверки и светили Александру Шестуну в лицо фонариком. Кроме того, суд признал незаконным бездействие УФСИН по Тверской области из-за отсутствия ответа на адвокатский запрос.

Шестуна поставили на учет как склонному к побегу в мае.

Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима, призав виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяли махинации с участками земли в Подмосковье на посту главы района. Сам он считает свое дело полностью сфабрикованным и связанным с критикой властей.