В Госдуме предложили ежегодно выплачивать пенсионерам новогоднюю 13-ю пенсию

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, который вводит ежегодную предновогоднию выплату для пенсионеров, пишут "Известия".

По версии авторов законопроекта, высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить около 9%, "крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров", а реальные пенсии уже много месяцев пдряд сокращаются. К тому же, отмечается в пояснительной записке, в преддверии Нового года гражданам приходится тратить деньги на подарки и продукты к праздничному столу.

"Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими. При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты", — говорится в пояснительной записке.

Деньги на выплаты авторы законопроекта предлагают брать из федерального бюджета. По их расчетам, в 2022 году на эти цели потребуется 786,2 млрд рублей. Источником дополнительных расходов при необходимости могут стать средства Фонда национального благосостояния: в 2022 году их объем составит 16,4 трлн рублей.

Автор законопроекта, глава комитета Ярослав Нилов, сообщил, что документ был разработан по поручению главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Нилов заявил, что такие выплаты необходимы "с учетом качества пенсионного обеспечения, которое сегодня существует в России".

"Сами пенсии маленькие, нет их индексации у работающих пенсионеров, неравноценный пересчет неработающим пенсионерам, неполная индексация военным пенсионерам. Ранее такие единовременные предновогодние выплаты пенсионерам уже были, решение о них принимал Владимир Путин. Они объяснялись отсутствием индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы считаем, что такие предновогодние выплаты должны быть постоянными и ежегодными. В связи с этим был разработан и направлен в правительство этот законопроект", — сказал Нилов.

Ранее лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов вновь призвал выплатить всем пожилым россиянам тринадцатую пенсию. Эти призывы звучат каждый год перед новогодними праздниками.