У здания Госдумы проходят пикеты "против QRепостного права"

Активисты "Левого фронта" 16 декабря проводят серию одиночных пикетов возле здания Государственной думы на Охотном ряду. Акция совпадает по времени с рассмотрением депутатами широко обсуждаемого законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. "Остановить насаждение QR-кодов", "Мы против QRепостного права", "Мы против принуждения к вакцинации", - написано на плакатах у участников.

"Вместо принуждения к вакцинации государству необходимо более эффективно применять меры стимулирования граждан, страховать риски возникновения побочных эффектов от прививок, внедрять повсеместное бесплатное тестирование на коронавирус, а также в целом – увеличить бюджетное финансирование системы здравоохранения, чтобы преодолеть негативные последствия так называемой "оптимизации"", - говорится в комментарии левого движения к его акции.

Напомним, что в ноябре кабмин подготовил два резонансных законопроекта, призванных сдержать распространение коронавируса. От одного из них, о введении обязательных QR-кодов в самолетах и поездах, спустя месяц отказались. Второй, рассматриваемый 16 декабря, предполагает введение QR-кодов об иммунитете к инфекции в подавляющем большинстве публичных мест: культурных учреждениях, спорткомплексах, заведениях общепита. Против обеих инициатив активно протестуют в регионах.

фото: leftfront.org