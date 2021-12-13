Госдума сняла законопроект о QR-кодах на транспорте с рассмотрения

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, сообщил спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Сегодня на заседании Совета [Госдумы] комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры предложил снять с рассмотрения законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс и в Устав железнодорожного транспорта. Единогласно поддержали это предложение", - написал Володин.

Ранее Володин заявлял о планах снять этот законопроект с рассмотрения. Он сослался на президента Владимира Путина, который ранее призвал изучить, готова ли транспортная система "для того, чтобы не ограничить права людей". В Минтрансе уточнили, что работа над документом будет продолжена.

Госдума планировала обсудить законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте 16 декабря. Документы были внесены в нижнюю палату парламента в ноябре. Согласно первому законопроекту, сертификат понадобится для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общепита и розничной торговли. Второй касается введения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.